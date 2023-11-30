Представитель ЦАХАЛ Cпилман: возможность продления перемирия с ХАМАС под вопросом
Официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман заявил, что возможность продления перемирия с ХАМАС находится под вопросом.
Об этом информирует ТАСС.
«На данный момент продление нынешних рамок находится под вопросом», — сказал он.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ вернётся к боевым действиям после окончания гуманитарной паузы.
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