Нетаньяху: ЦАХАЛ вернётся к боевым действиям после окончания гуманитарной паузы
- РИА Новости
Он подчеркнул, что поставил перед собой три цели: уничтожить палестинское движение ХАМАС, вернуть своих граждан из заложников и сделать так, чтобы сектор Газа не представлял угрозу для Израиля.
«Это моя политика, за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит всё правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ. Именно это мы и будем делать», — приводит издание Haaretz слова Нетаньяху.
Ранее он заявил, что Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников.