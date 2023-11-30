WAFA: израильские военные окружили больницу в палестинском городе Тулькарм
Об этом информирует WAFA.
По данным агентства, силы израильской армии препятствуют работе машин скорой помощи, останавливают и обыскивают их.
Ранее армия Израиля уничтожила троих палестинских бойцов из-за нарушения перемирия.
Также главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближённые премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить публикацию в СМИ ряда материалов.