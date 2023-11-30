Haaretz: главный военный цензор Израиля жалуется на давление со стороны властей

Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближённые премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить публикацию в СМИ ряда материалов.

Об этом пишет газета Haaretz. Кроме того, Мандельблит утверждает, что Нетаньяху хочет лишить его должности и полномочий. Ранее журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении конфликта в Газе.