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Haaretz: главный военный цензор Израиля жалуется на давление со стороны властей

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Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближённые премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить публикацию в СМИ ряда материалов.

Об этом пишет газета Haaretz.

Кроме того, Мандельблит утверждает, что Нетаньяху хочет лишить его должности и полномочий.

Ранее журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении конфликта в Газе.

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