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CNN: Израиль может вернуть мирных жителей на север Газы в случае операции на юге

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США и Израиль рассматривают возможность возвращения мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, американские и израильские чиновники активно обсуждают различные варианты, как защитить мирных жителей, которые были вынуждены уйти на юг анклава, если израильская армия начнёт там бои.

Ранее президент США Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что меры, которые Тель-Авив предпринял на севере сектора Газа, нельзя повторить в южной части анклава.

Также Израиль освободил шестую группу палестинских заключённых из 30 человек.

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