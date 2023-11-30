Al Jazeera: Израиль освободил шестую группу палестинских заключённых из 30 человек

Израиль освободил шестую группу палестинских заключённых из 30 человек в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, один из автобусов с освобождёнными палестинскими заключёнными выехал из израильской тюрьмы Офер.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что группа из 14 освобождённых в секторе Газа заложников передана в Египет.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу ему со стороны ХАМАС двух гражданок России.