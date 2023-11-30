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ЦАХАЛ: группа из 14 освобождённых в секторе Газа заложников передана в Египет

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Армия Израиля сообщила, что группа из 14 освобождённых в секторе Газа заложников передана в Египет и направляется на израильскую территорию.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад представители Красного Креста передали в Египет десять освобождённых заложников-израильтян и четырёх граждан Таиланда», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что война в Газе закончится сегодня, если ХАМАС вернёт заложников.

Также израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ вернётся к боевым действиям после окончания гуманитарной паузы.

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