Бербок: Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета Украина — НАТО

Германия решила выделить дополнительно €11,5 млн в фонд Совета Украина — НАТО.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Германия дополнительно выделяет €11,5 млн в целевой фонд Совета Украина — НАТО», — передаёт РИА Новости.

По словам Бербок, Совет Украина — НАТО станет «рабочим двигателем», который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу.

Ранее в НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году.

Также американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс, когда все условия будут соблюдены.