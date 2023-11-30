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Бербок: Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета Украина — НАТО

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Германия решила выделить дополнительно €11,5 млн в фонд Совета Украина — НАТО.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Германия дополнительно выделяет €11,5 млн в целевой фонд Совета Украина — НАТО», — передаёт РИА Новости.

По словам Бербок, Совет Украина — НАТО станет «рабочим двигателем», который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. 

Ранее в НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году.

Также американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс, когда все условия будут соблюдены.

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