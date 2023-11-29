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В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

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Из программы сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год исключили поставки летального оружия.
В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году
  • Gettyimages.ru

В заявлении глав МИД Североатлантического альянса уточняется, что НАТО «продолжит предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь».

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Кроме того, в документе отмечается, что участие в программе является добровольным.

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность... но я ещё раз говорю: это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — цитирует его Blikk.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что союзники Киева продолжат поставки Вооружённым силам Украины наступательного вооружения.

При этом издание Forbes писало, что поставки оружия украинской армии со стороны западных стран бессмысленны из-за отсутствия грамотного военного руководства в ВСУ.

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