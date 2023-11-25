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Forbes: в украинской армии отсутствует грамотное военное руководство

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Поставки оружия украинской армии со стороны западных стран бессмысленны из-за отсутствия грамотного военного руководства в Вооружённых силах Украины.
Forbes: в украинской армии отсутствует грамотное военное руководство
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение в статье для издания Forbes высказал обозреватель Дэвид Экс.

«Иными словами, она (западная техника. — RT) не имеет значения без военного руководства», — говорится в публикации.

Ещё одной серьёзной проблемой, с которой сталкивается украинская армия, обозреватель назвал нехватку боеприпасов у ВСУ.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь Запада Украине не привела к результатам, оснований рассчитывать на победу ВСУ нет.

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