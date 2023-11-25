Forbes: в украинской армии отсутствует грамотное военное руководство
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Такое мнение в статье для издания Forbes высказал обозреватель Дэвид Экс.
«Иными словами, она (западная техника. — RT) не имеет значения без военного руководства», — говорится в публикации.
Ещё одной серьёзной проблемой, с которой сталкивается украинская армия, обозреватель назвал нехватку боеприпасов у ВСУ.
Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь Запада Украине не привела к результатам, оснований рассчитывать на победу ВСУ нет.