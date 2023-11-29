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Путин: у Германии отсутствует суверенитет и профессионализм в руководстве

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Российский президент Владимир Путин заявил, что руководство ФРГ «глотает» выпады своих «союзников» в связи с отсутствием суверенитета и плохой подготовкой представителей властей.
Путин: у Германии отсутствует суверенитет и профессионализм в руководстве

По его словам, некоторые из немецких политиков не в состоянии принимать качественные решения из-за недостаточного профессионализма, передаёт ТАСС.

«Они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии, но реально посмеивается весь мир», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что Европа сама перекрывает себе источник дешёвых энергоносителей, либо это делается их союзниками из США.

Ранее Путин заявил, что псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями.

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