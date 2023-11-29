Путин: у Германии отсутствует суверенитет и профессионализм в руководстве
По его словам, некоторые из немецких политиков не в состоянии принимать качественные решения из-за недостаточного профессионализма, передаёт ТАСС.
«Они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии, но реально посмеивается весь мир», — добавил Путин.
Глава государства отметил, что Европа сама перекрывает себе источник дешёвых энергоносителей, либо это делается их союзниками из США.
Ранее Путин заявил, что псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями.