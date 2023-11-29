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Путин: псевдоисторики годами промывали людям в новых регионах России мозги

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Президент России Владимир Путин в ходе Конгресса молодых учёных заявил, что псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями.
Путин: псевдоисторики годами промывали людям в новых регионах России мозги
  • РИА Новости

«Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах. — RT) десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьёзных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин призвал ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах.

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