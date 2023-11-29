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Глава МИД Эстонии: 2% от ВВП должны быть минимумом расходов на оборону в НАТО

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что 2% от ВВП должны быть минимумом расходов на оборону в странах НАТО.
Глава МИД Эстонии: 2% от ВВП должны быть минимумом расходов на оборону в НАТО
  • Gettyimages.ru

В ходе речи на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе он подчеркнул, что Запад должен быть готов справляться с несколькими конфликтами одновременно. По мнению министра, на сегодняшний день увеличение расходов на оборону имеет решающее значение в нынешней ситуации с безопасностью.

«Увеличение расходов на оборону является ключом к обеспечению реализации новых оборонных планов НАТО, 2% от ВВП должны быть минимумом для расходов на оборону», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Politico написало, что премьер Эстонии Кая Каллас выразила готовность возглавить НАТО.

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