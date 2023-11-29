Адвокат: подозреваемый в убийстве россиянки в Турции часто пытался насолить ей

Подозреваемого в убийстве россиянки в Турции Андрея Куслевича мало интересовал собственный сын, его цель была — навредить бывшей жене. Такую версию в беседе с RT выдвинул адвокат покойной Ирины Двизовой Оганес Геворкян.

По решению суда, Андрей Куслевич мог видеться с сыном только в России, куда не мог въехать из-за розыска. Поэтому он всячески пытался насолить бывшей жене — требовал, чтобы она возила их общего ребёнка в Литву и устраивала созвоны с сыном по Skype несколько раз в неделю.

В августе 2022 года Куслевич начал угрожать Ирине, приезжал к ней в Турцию и устраивал дебош, добавил адвокат.

«Говорил, что ребёнок всё равно будет с ним. Но Ирина не из робкого десятка», — отметил собеседник.

Геворкян писал обращения в турецкую и российскую полицию, чтобы бывшего мужа клиентки задержали и экстрадировали в Россию.

По данным RT, предполагаемый убийца вывез ребёнка по поддельным документам, роль матери на границе могла играть его родная сеcтра.