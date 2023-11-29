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Президент Аргентины заявил, что уведомил США о своей позиции по БРИКС

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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что уведомил американских чиновников о своей позиции по участию страны в БРИКС.
Президент Аргентины заявил, что уведомил США о своей позиции по БРИКС
  • AFP

«Мы вновь заявили о нашей приверженности союзу с США, Израилем и Западом. Мы показали нашу ясную и решительную позицию... по конфликту между Украиной и Россией и БРИКС», — цитирует его ТАСС.

При этом Милей не стал уточнять, в чём именно она заключается.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.

Будущий глава аргентинского МИД Диана Мондино заявила в интервью телеканалу TN, что страна не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.

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