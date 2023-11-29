Глава МВД Литвы просит ограничить права России и Белоруссии в Интерполе

Глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. По её мнению, такие «недемократические государства» не должны работать в организации «в своих политических целях».

«Интерпол должен сделать всё возможное, чтобы такие недемократические государства, как Россия или Белоруссия, не пользовались членством в организации в своих политических целях», — приводит МВД Литвы слова министра.

Международная общественность «не может мириться со злоупотреблениями каналами Интерпола для преследования в политических целях как своих граждан, так и граждан других стран», считает Билотайте.

17 октября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) в Лаосе.

Он отметил, что МВД России нацелено на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества с АСЕАНАПОЛ.