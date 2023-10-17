Колокольцев: Россия настроена на расширение сотрудничества в рамках АСЕАНАПОЛ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) в Лаосе.

Заявление Колокольцева опубликовал портал «МВД Медиа».

Министр подтвердил настрой российской стороны на активизацию многопрофильного диалога и укрепление взаимодействия во всех ключевых многосторонних форматах.

По его словам, в России выступают за сохранение в Азиатско-Тихоокеанском регионе сбалансированной, равноправной и отвечающей современной ситуации системы межгосударственных отношений, укрепление в ней центральной роли АСЕАН.

«Видим определённые риски в связи с политизацией международного полицейского сотрудничества, в частности деятельности Интерпола. Профессиональное сотрудничество на этой площадке следует осуществлять независимо от мировой политической конъюнктуры, на основе принципов открытости и взаимного уважения», — сказал Колокольцев.

Он отметил, что МВД России нацелено на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества с АСЕАНАПОЛ, и выразил благодарность исполнительному директору секретариата организации за участие в III Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, прошедшей в Москве в сентябре 2023 году.

«Особое внимание уделяем наращиванию кадрового потенциала правоохранительных органов стран АСЕАН. Ежегодно проводимые МВД России тренинги для полицейских из стран «десятки» постоянно расширяют свой охват как по количеству слушателей, так и по тематике обучения», — заявил Колокольцев.

Также он отметил близость позиций России и государств АСЕАН по проблематике борьбы с глобальной наркоугрозой. Он заявил о заинтересованности в обмене передовым опытом, а также назвал важным ежегодное проведение совещаний старших должностных лиц Россия — АСЕАН по наркопроблематике.

Колокольцев добавил, что «представляется полезным расширение контактов между Региональной антитеррористической структурой ШОС и АСЕАНАПОЛ».

«Россия настроена на расширение конструктивного сотрудничества между полицейскими органами наших государств, что станет залогом успеха в обеспечении стабильности и безопасности в регионе», — заключил он.

16 октября сообщалось, что Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом.