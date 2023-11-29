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RMF FM: число пострадавших при нападении на школу в Польше возросло до трёх

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Число пострадавших в результате нападения с ножом на школу в Польше возросло до трёх.
RMF FM: число пострадавших при нападении на школу в Польше возросло до трёх
  • Gettyimages.ru

«18-летний школьник напал с ножом на трёх человек в районном школьном комплексе в Кадзидло недалеко от Остроленки», — сообщает RMF FM.

По словам пресс-секретаря регионального управления полиции Томаша Жераньского, нападавшего задержали, двух раненых школьников госпитализировали.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

До этого двое неизвестных с оружием забаррикадировались в одной из школ Гамбурга.

Позже стало известно, что вооружёнными людьми в школе Гамбурга оказались два ученика.

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