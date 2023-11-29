Япония потребует у США данные об аварии конвертоплана Osprey

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японская сторона потребует у Соединённых Штатов данные об аварии конвертоплана Osprey у острова Якусима.

«Мы бы хотели потребовать у американских военных подтверждения фактов, связанных с обстоятельствами аварии», — цитирует его ТАСС.

Также, отвечая на вопрос о том, будут ли власти страны требовать от США приостановки полётов конвертопланов Osprey на территории страны, японский премьер сказал, что данная тема будет обсуждаться после подтверждения фактов.

Ранее сообщалось, что американский конвертоплан Osprey упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии, на борту находились восемь человек.