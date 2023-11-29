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DR: саммит ЕС по Украине может преподнести России сюрприз

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Москву может ждать сюрприз по итогам саммита лидеров ЕС в декабре, пишет датское издание DR.
DR: саммит ЕС по Украине может преподнести России сюрприз
  • AP

По данным издания, решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть отложено с декабрьского саммита до следующей встречи в марте.

«Декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка (президент России Владимир. — RT) Путин от Брюсселя и ждать не может», — говорится в публикации.

Ранее бывший советник Еврокомиссии по вопросам энергетической политики, профессор политехнического факультета Свободного университета Брюсселя Самуэль Фурфари заявил, что ЕС должен дождаться искоренения коррупции на Украине, прежде чем вести переговоры по её вхождению в блок.

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