Командующий корпусом НАТО признал, что не может назвать российскую армию слабой

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом Североатлантического альянса Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать слабыми Вооружённые силы России.

Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.

Как отметил фон Зандрарт, ВС России в своей стратегии концентрируют своё внимание на большом количестве артиллерии и на повышении эффективности наземных сил.

«С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а, скорее, о том, что у неё иной подход к операциям, а также к командованию и контролю», — подчеркнул он.

Ранее Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.