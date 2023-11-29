Командующий корпусом НАТО признал, что не может назвать российскую армию слабой
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.
Как отметил фон Зандрарт, ВС России в своей стратегии концентрируют своё внимание на большом количестве артиллерии и на повышении эффективности наземных сил.
«С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а, скорее, о том, что у неё иной подход к операциям, а также к командованию и контролю», — подчеркнул он.
Ранее Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.