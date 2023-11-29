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Командующий корпусом НАТО признал, что не может назвать российскую армию слабой

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Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом Североатлантического альянса Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать слабыми Вооружённые силы России.
Командующий корпусом НАТО признал, что не может назвать российскую армию слабой
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.

Как отметил фон Зандрарт, ВС России в своей стратегии концентрируют своё внимание на большом количестве артиллерии и на повышении эффективности наземных сил.

«С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а, скорее, о том, что у неё иной подход к операциям, а также к командованию и контролю», — подчеркнул он.

Ранее Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.

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