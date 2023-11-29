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Эрдоган: Нетаньяху вписал своё имя в историю как «мясник сектора Газа»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже вписал своё имя в историю как «мясник сектора Газа».
Эрдоган: Нетаньяху вписал своё имя в историю как «мясник сектора Газа»
  • AFP

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте.

По словам турецкого лидера, с 7 октября жители сектора Газа подвергаются «самым вероломным нападениям в истории человечества».

Эрдоган добавил, что Израиль наносит удары по мечетям, школам и лагерям беженцев.

«Нетаньяху уже вписал своё имя в историю как мясник Газы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция сделает всё возможное для наказания Израиля за «совершённые преступления в секторе Газа».

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