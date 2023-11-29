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Politico: санкции против России не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева

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Введённые в отношении России западные санкции не смогли изменить ход конфликта в пользу Вооружённых сил Украины, пишет газета Politico.
Politico: санкции против России не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева
  • РИА Новости

Издание назвало беспрецедентными масштабы введённых в отношении Москвы санкций. 

«Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда значительная их часть вступила в силу, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объёму валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности», — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, западные экономические санкции, которые когда-то считались основным оружием Запада, продемонстрировали свою бесполезность.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.

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