Введённые в отношении России западные санкции не смогли изменить ход конфликта в пользу Вооружённых сил Украины, пишет газета Politico.

Издание назвало беспрецедентными масштабы введённых в отношении Москвы санкций.

«Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда значительная их часть вступила в силу, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объёму валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности», — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, западные экономические санкции, которые когда-то считались основным оружием Запада, продемонстрировали свою бесполезность.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.