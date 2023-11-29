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Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком в Европе

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Издание Politico назвало лидера оппозиции в Польше Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы.
Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком в Европе
  • AP

Об этом сказано в материале газеты.

В нём говорится, что сейчас, после восьми лет правления экс-лидера Польши Леха Качиньского, государство находится на пороге новой эры Туска и «ветер перемен дует снова».

Согласно оценке Politico, Туск представляет собой надежду для центристов в Европе, наблюдающих, как популистские силы переходят с позиций «маргиналов» в правительство.

Издание также назвало главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.

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