Издание Politico назвало лидера оппозиции в Польше Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы.

Об этом сказано в материале газеты.

В нём говорится, что сейчас, после восьми лет правления экс-лидера Польши Леха Качиньского, государство находится на пороге новой эры Туска и «ветер перемен дует снова».

Согласно оценке Politico, Туск представляет собой надежду для центристов в Европе, наблюдающих, как популистские силы переходят с позиций «маргиналов» в правительство.

Издание также назвало главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.