WP: в Израиле ожидают, что перемирие в секторе Газа продлится ещё на 2-3 дня
«Послезавтра мы ожидаем ещё два-три дня для освобождения заложников и гуманитарной паузы, после чего либо возобновим операцию в Газе, либо, возможно, достигнем последующего соглашения», — сказал он.
Кроме того, по его словам, израильская сторона ожидает, что большинство пленных детей будут освобождены ночью 29 ноября.
Ранее в палестинском движении ХАМАС заявили о возможности продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT о необходимости прекращения огня в секторе Газа.