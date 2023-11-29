WP: в Израиле ожидают, что перемирие в секторе Газа продлится ещё на 2-3 дня

В Израиле ожидают, что перемирие в секторе Газа продлится ещё на 2-3 дня, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

«Послезавтра мы ожидаем ещё два-три дня для освобождения заложников и гуманитарной паузы, после чего либо возобновим операцию в Газе, либо, возможно, достигнем последующего соглашения», — сказал он.

Кроме того, по его словам, израильская сторона ожидает, что большинство пленных детей будут освобождены ночью 29 ноября.

Ранее в палестинском движении ХАМАС заявили о возможности продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT о необходимости прекращения огня в секторе Газа.