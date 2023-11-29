Fox: США заметили БПЛА Ирана вблизи авианосца «Эйзенхауэр» в Персидском заливе
Об этом информирует Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.
«Иранский дрон летал вблизи авианосца «Эйзенхауэр» в Персидском заливе», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что БПЛА пролетел мимо корабля, когда он находился в международных водах, при этом оператор дрона проигнорировал предупреждения.
22 ноября США нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им групп.
23 ноября сообщалось, что бойцы движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США у международного аэропорта Эрбиль.