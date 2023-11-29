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Fox: США заметили БПЛА Ирана вблизи авианосца «Эйзенхауэр» в Персидском заливе

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Беспилотник Ирана пролетел рядом с авианосцем ВМС Соединённых Штатов в Персидском заливе.

Об этом информирует Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.

«Иранский дрон летал вблизи авианосца «Эйзенхауэр» в Персидском заливе», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что БПЛА пролетел мимо корабля, когда он находился в международных водах, при этом оператор дрона проигнорировал предупреждения.

22 ноября США нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им групп.

23 ноября сообщалось, что бойцы движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США у международного аэропорта Эрбиль.

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