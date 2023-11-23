База ВС США в Ираке подверглась атаке беспилотника

Бойцы движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США у международного аэропорта Эрбиль.

Об этом сообщило движение, пишет ТАСС.

Утверждается, что в сторону базы был запущен БПЛА, который якобы поразил заданную цель.

Ранее в Пентагоне заявили об ударах по двум объектам в Ираке, нанесённым в ответ на атаки со стороны Ирана.