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База ВС США в Ираке подверглась атаке беспилотника

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Бойцы движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США у международного аэропорта Эрбиль.
База ВС США в Ираке подверглась атаке беспилотника
  • Gettyimages.ru
  • © Terry Moore/Stocktrek Images

Об этом сообщило движение, пишет ТАСС.

Утверждается, что в сторону базы был запущен БПЛА, который якобы поразил заданную цель.

Ранее в Пентагоне заявили об ударах по двум объектам в Ираке, нанесённым в ответ на атаки со стороны Ирана.

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