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SCMP: Япония встревожена укреплением альянса России и КНР

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Токио переживает из-за укрепления альянса Москвы и Пекина.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований (NIDS) Японии.

Отмечается, что в этом документе сказано, что соперничество между Соединёнными Штатами и блоком «КНР — Россия» в течение ближайшего десятилетия будет нарастать.

Таким образом, сильную тревогу у Японии вызывают совместные учения флота и авиации России и Китая в Японском море и совместные манёвры вокруг японских островов в начале года.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения» заявил, что укрепление отношений с Китаем отвечает интересам России.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, основной задачей альянса остаётся предотвращение военной эскалации с Россией.

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