В ходе эвакуации из «Аль-Шифы» Израиль задержал автоколонну с врачами и ранеными

Официальный представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах сообщила RT, что в ходе эвакуации из больницы «Аль-Шифа» военные ЦАХАЛ задержали автоколонну с врачами и ранеными.

По её словам, двоих почти сразу отпустили, но до сих пор задержаны директор «Аль-Шифы» и ещё трое медиков.

«Члены их семей, их друзья, их коллеги и мы до сих пор не имеем никакой информации о ситуации», — сказала Фарсах.

Ранее страны Группы семи (G7) предложили отпустить удерживаемых в зоне палестино-израильского конфликта заложников.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что движение ХАМАС освободило очередную группу заложников, схваченных в плен в Израиле.