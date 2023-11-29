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Глава МИД КНР будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

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Глава МИД Китая Ван И будет председательствовать на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке по ближневосточному конфликту.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня.

Он рассказал, что заседание по вопросу Израиля и Палестины поспособствует углублённому обмену мнениями между всеми сторонами и достижению консенсуса.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT о необходимости прекращения огня в секторе Газа.

6 ноября постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что последствия ближневосточного конфликта уже начинают распространяться за пределы региона.

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