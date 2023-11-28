ФРС предупредила об угрозе усиления инфляции в США из-за роста цен на топливо

Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Мишель Боумен заявила, что возможный рост цен на энергоносители может повлиять на инфляцию.

Её слова приводит РИА Новости.

«Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции», — заявила она.

1 ноября ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых.

В начале октября сообщалось, что в Соединённых Штатах на фоне масштабного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией дорожают бензин и дизель.