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ФРС предупредила об угрозе усиления инфляции в США из-за роста цен на топливо

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Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Мишель Боумен заявила, что возможный рост цен на энергоносители может повлиять на инфляцию.

Её слова приводит РИА Новости.

«Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции», — заявила она.

1 ноября ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых.

В начале октября сообщалось, что в Соединённых Штатах на фоне масштабного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией дорожают бензин и дизель.

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