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РИА Новости: в США дорожают бензин и дизель

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В Соединённых Штатах на фоне масштабного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией дорожают бензин и дизель.
РИА Новости: в США дорожают бензин и дизель
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, после масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом котировки нефти устремились к $100 за баррель.

Россия также запретила экспорт топлива, и в результате бензин в Соединённых Штатах резко подорожал.

Уточняется, что в Вашингтоне не знают, что делать: половина собственных запасов уже продана на мировых рынках, чтобы попытаться сбить внутренние цены.

В данный момент резерв исчерпан, и это может окончательно угробить рейтинг президента США Джо Байдена перед выборами, сказано в материале.

18 сентября аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн заявил в интервью Fox Business, что рост цен на бензин, вызванный, в том числе, решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, станет «огромной головной болью» для Байдена в 2024 году.

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