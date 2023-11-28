CBS: посетительница кафе в США нашла в салате часть пальца и подала в суд

Жительница американского штата Коннектикут подала в суд на американскую сеть быстрого питания Chopt после того, как нашла часть человеческого пальца в своём салате, говорится в материале CBS News.

По данным телеканала, женщина, купившая салат, поняла, что жуёт фрагмент человеческого пальца, который был смешан с другими ингредиентами.

Указывается, что менеджер ресторана случайно отрезала себе часть пальца во время приготовления еды, позже она отправилась в больницу. Однако часть конечности осталась в еде и была подана клиенту.

Пострадавшая утверждает, что из-за инцидента она пережила шок, панические атаки, мигрень, психическое расстройство и тошноту. В связи с этим она требует от заведения компенсацию ущерба.

Ранее сообщалось, что сотрудник барбершопа случайно отрезал часть уха клиенту в Санкт-Петербурге.