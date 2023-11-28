Сийярто: страны НАТО согласны, что вступление Украины в альянс сейчас невозможно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что вступление Украины в блок в настоящий момент не представляется возможным.

Об этом он сказал по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

«Согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно», — цитирует высокопоставленного венгерского дипломата РИА Новости.

По словам Сийярто, для вступления Украины в НАТО необходимо выполнение ряда условий, а также согласие всех союзников с этим решением.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.