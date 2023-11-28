RT в Telegram
Подпишись

Сийярто: страны НАТО согласны, что вступление Украины в альянс сейчас невозможно

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что вступление Украины в блок в настоящий момент не представляется возможным.
Сийярто: страны НАТО согласны, что вступление Украины в альянс сейчас невозможно
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он сказал по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

«Согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно», — цитирует высокопоставленного венгерского дипломата РИА Новости.

По словам Сийярто, для вступления Украины в НАТО необходимо выполнение ряда условий, а также согласие всех союзников с этим решением.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить