Сийярто: страны НАТО согласны, что вступление Украины в альянс сейчас невозможно
- AP
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Об этом он сказал по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
«Согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно», — цитирует высокопоставленного венгерского дипломата РИА Новости.
По словам Сийярто, для вступления Украины в НАТО необходимо выполнение ряда условий, а также согласие всех союзников с этим решением.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.