Zeit: Россия стала выглядеть стабильнее, чем раньше

Уровень стабильности в России повысился в сравнении с тем, что можно было наблюдать раньше. Такую точку зрения изложила немецкая газета Zeit.

Комментируя выступление президента России Владимира Путина на саммите G20, журналисты издания отметили, что ту уверенность, с которой держался глава российского государства, трудно не заметить.

«Долгое время Россия не казалась такой стабильной, как сейчас. Ответственность за это несут в том числе западные правительства. Однако страна всё ещё остаётся уязвимой», — пишет автор публикации.

Ранее Путин высказался о банковском секторе России. По словам главы государства, его устойчивость к санкциям стала неожиданностью для Запада.