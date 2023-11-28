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Zeit: Россия стала выглядеть стабильнее, чем раньше

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Уровень стабильности в России повысился в сравнении с тем, что можно было наблюдать раньше. Такую точку зрения изложила немецкая газета Zeit.
Zeit: Россия стала выглядеть стабильнее, чем раньше
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Комментируя выступление президента России Владимира Путина на саммите G20, журналисты издания отметили, что ту уверенность, с которой держался глава российского государства, трудно не заметить.

«Долгое время Россия не казалась такой стабильной, как сейчас. Ответственность за это несут в том числе западные правительства. Однако страна всё ещё остаётся уязвимой», — пишет автор публикации.

Ранее Путин высказался о банковском секторе России. По словам главы государства, его устойчивость к санкциям стала неожиданностью для Запада.

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