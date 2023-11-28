Боррель призвал страны ЕС «ещё больше и быстрее» выделять средства Украине
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- © Ng Han Guan
Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, Боррель заявил, что оказанной Украине военной помощи недостаточно. По его словам, нужно увеличивать её объемы, а также ускорить процесс её передачи.
«Евросоюз и его страны-члены уже передали Украине военную помощь на €27 млрд, но теперь должны сделать ещё больше и быстрее», — цитирует Борреля ТАСС.
Другой темой пресс-конференции стало предстоящее заседание СМИД ОБСЕ в Скопье. Говоря на эту тему, Боррель заявил, что не планирует встречаться там с главой МИД России Сергеем Лавровым.