Великобритания выделит £121 млн для разработки новейших атомных подлодок

Правительство Великобритании и крупнейшая в стране оборонная компания BAE Systems заключили с корпорацией Badcock два контракта на разработку новейших атомных подводных лодок типа Dreadnought.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, на эти цели был выделен £121 млн. Эта сумма включает в себя поддержку при проектировании, а также разработке и производстве четырёх новейших подлодок, способных нести баллистические ракеты.

Ранее стало известно, что построенная для борьбы с Россией британская подлодка Audacious уже год простаивает в ожидании ремонта.