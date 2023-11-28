Великобритания выделит £121 млн для разработки новейших атомных подлодок
- Gettyimages.ru
- © Dale Elena McCready
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, на эти цели был выделен £121 млн. Эта сумма включает в себя поддержку при проектировании, а также разработке и производстве четырёх новейших подлодок, способных нести баллистические ракеты.
Ранее стало известно, что построенная для борьбы с Россией британская подлодка Audacious уже год простаивает в ожидании ремонта.