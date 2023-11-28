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Великобритания выделит £121 млн для разработки новейших атомных подлодок

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Правительство Великобритании и крупнейшая в стране оборонная компания BAE Systems заключили с корпорацией Badcock два контракта на разработку новейших атомных подводных лодок типа Dreadnought.
Великобритания выделит £121 млн для разработки новейших атомных подлодок
  • Gettyimages.ru
  • © Dale Elena McCready

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, на эти цели был выделен £121 млн. Эта сумма включает в себя поддержку при проектировании, а также разработке и производстве четырёх новейших подлодок, способных нести баллистические ракеты.

Ранее стало известно, что построенная для борьбы с Россией британская подлодка Audacious уже год простаивает в ожидании ремонта.

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