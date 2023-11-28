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Густой туман мог стать причиной столкновения 30 автомобилей в США

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Густой туман мог стать причиной массовой аварии на автомагистрали в Айдахо, где столкнулись порядка 30 автомобилей. Такую версию выдвинула полиция американского штата.
Густой туман мог стать причиной столкновения 30 автомобилей в США
  • AP
  • © Idaho State Police

В распространённом ведомством пресс-релизе указывается, что густой туман мог привести к внезапному замедлению движения автомобилей. Это, в свою очередь, могло привести к массовому ДТП.

«Коммерческие и личные транспортные средства столкнулись друг с другом, вызвав цепную реакцию примерно из 30 транспортных средств», — отмечается в материале.

Как сообщает Associated Press, столкновение произошло утром 27 ноября неподалёку от аэропорта Покателло на восточной межштатной автомагистрали 86.

Ранее сообщалось, что в США в результате ДТП с участием большегрузного автомобиля и школьного автобуса погибли шесть человек.

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