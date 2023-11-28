Столтенберг призвал страны НАТО быть готовыми усилить поддержку Украины

Страны НАТО должны быть готовы к интенсификации боевых действий на Украине и активизации военных поставок Киеву, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает ещё более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву», — цитирует его ТАСС.

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил ранее заявил, что помогать Украине становится всё сложнее.

Правительство Словакии решило отклонить инициативу о выделении нового пакета военной помощи украинским войскам в размере €40,3 млн.