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Песков: НАТО жертвует народом Украины ради сдерживания России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО жертвует народом Украины ради сдерживания России.
Песков: НАТО жертвует народом Украины ради сдерживания России
  • РИА Новости

«НАТО считает Россию противником, НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации, он так задумывался», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что изначально архитектура альянса была выстроена таким образом, чтобы он был «элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе». В связи с этим, по словам представителя Кремля, чтобы в итоге ни придумывали в военном объединении, его предназначение только одно.

«Естественно, альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел, пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и, что называется, закланию украинского народа как ритуальной жертвы в борьбе с Россией», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявлял, что НАТО движется к границам России, что вызывает ответные меры.

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