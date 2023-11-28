Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение

Самый крупный в мире айсберг А23а вскоре может исчезнуть или остаться дрейфовать в системе круговорота Уэдделла несколько лет, заявили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

В ноябре айсберг вынесло на чистую воду Южного океана.

«В ближайший месяц он войдёт в море Скоша, где вскоре прекратит своё существование или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать ещё несколько лет», — заявили учёные.

По мнению специалистов, айсберг подхватят океанические течения, он проследует вдоль Южных Оркнейских островов и будет вынесен в море Скоша. В этом случае под воздействием ветра и тёплых вод океана А23а прекратит своё существование.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что, по мнению учёных, в перспективе некоторые территории станут непригодны для сельского хозяйства из-за засухи. Это может привести к климатической миграции.