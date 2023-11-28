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Захарова заявила о продолжении работы по эвакуации россиян из сектора Газа

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT о продолжении работы по эвакуации россиян из сектора Газа.
Захарова заявила о продолжении работы по эвакуации россиян из сектора Газа
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Российской Федерацией была развёрнута эвакуационная кампания... мы буквально в первые дни открыли списки для записывающихся на эвакуацию», — сказала она, отметив, что большая часть людей уже находится на территории России.

Захарова также отметила, что из анклава эвакуировали не только россиян и соотечественников, но и граждан других стран, которые обратились к России за помощью.

«Мы сейчас продолжаем получать заявки на вывоз, на эвакуацию от российских граждан... работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена», — добавила она.

По её словам, несколько сотен граждан России всё ещё находятся на территории сектора Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации.

Вместе с этим представитель МИД отметила, что также были организованы дополнительные рейсы для российских граждан и для соотечественников, которые находятся на территории Израиля. Эти рейсы осуществляются практически бесперебойно.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России. В российском МИД поприветствовали данный шаг.

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