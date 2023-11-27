RT в Telegram
Подпишись

Россия приветствовала освобождение ХАМАС заложника с российским паспортом

Короткая ссылка
Россия позитивно оценила жест доброй воли ХАМАС по освобождению заложника с российским паспортом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия приветствовала освобождение ХАМАС заложника с российским паспортом
  • РИА Новости

Она напомнила, что гуманитарная операция была осуществлена в координации с израильскими властями при содействии МККК.

По словам Захаровой, россиянин получил возможность вернуться на родину без увязки с выполнением условий обмена заложниками в секторе Газа на палестинских заключённых.

«Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность», — сказала она.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России.

До этого врач-уролог из сектора Газа Ияд Салха сообщил, что эвакуации на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают ещё порядка 500 россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить