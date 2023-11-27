Россия приветствовала освобождение ХАМАС заложника с российским паспортом

Россия позитивно оценила жест доброй воли ХАМАС по освобождению заложника с российским паспортом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что гуманитарная операция была осуществлена в координации с израильскими властями при содействии МККК.

По словам Захаровой, россиянин получил возможность вернуться на родину без увязки с выполнением условий обмена заложниками в секторе Газа на палестинских заключённых.

«Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность», — сказала она.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России.

До этого врач-уролог из сектора Газа Ияд Салха сообщил, что эвакуации на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают ещё порядка 500 россиян.