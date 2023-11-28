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RS: растущая мощь России позволит ей навязать условия Украине и Западу

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Россия в силу имеющихся у неё неоспоримых преимуществ на поле боя сможет диктовать свои условия как Украине, так и Западу. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Эпископос.
RS: растущая мощь России позволит ей навязать условия Украине и Западу
  • РИА Новости

В своей статье для Responsible Statecraft Эпископос отметил, что имеется явная угроза того, что в условиях отсутствия дипломатических манёвров нарастающие преимущества России могут достичь критической массы и вылиться в способность поставить Украину и Запад перед «свершившимся и мрачным для них фактом».

Аналитик также отметил, что политики на Западе, несмотря на их заявления о тупиковом для Украины положении, пока так до конца и не осознали всю сложность ситуации, в которой они оказались вместе с Киевом.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что успешное завершение СВО станет предпосылкой для преобразования мышления США.

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