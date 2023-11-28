ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд
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«Суммарный валовый эффект войны — 198 млрд (шекелей. — RT)», — говорится в отчёте финансового регулятора страны.
Вместе с этим отмечается, что из указанной суммы на оборонные расходы приходится 107 млрд шекелей (около $28,8 млрд). Остальные траты приходятся на компенсации за прямой или косвенный ущерб, гражданские расходы, потерю налоговой выручки и так далее.
Ранее сообщалось, что военная операция израильской армии против движения ХАМАС ежедневно обходится Израилю примерно в $260 млн.