ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд

Центральный банк Израиля оценил финансовые затраты страны из-за палестино-израильского конфликта в 198 млрд шекелей, или $53 млрд.

«Суммарный валовый эффект войны — 198 млрд (шекелей. — RT)», — говорится в отчёте финансового регулятора страны.

Вместе с этим отмечается, что из указанной суммы на оборонные расходы приходится 107 млрд шекелей (около $28,8 млрд). Остальные траты приходятся на компенсации за прямой или косвенный ущерб, гражданские расходы, потерю налоговой выручки и так далее.

Ранее сообщалось, что военная операция израильской армии против движения ХАМАС ежедневно обходится Израилю примерно в $260 млн.