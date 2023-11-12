Bloomberg: операция против ХАМАС обходится Израилю ежедневно в $260 млн
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, конфликт стал для Израиля дороже, чем предполагалось изначально. Военная операция в секторе Газа создаёт огромную нагрузку на бюджет Израиля.
Уточняется, что дефицит бюджета израильского государства в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с годом ранее.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять миру по ситуации в Газе.