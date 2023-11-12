Bloomberg: операция против ХАМАС обходится Израилю ежедневно в $260 млн

Военная операция израильской армии против движения ХАМАС ежедневно обходится Израилю примерно в $260 млн.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, конфликт стал для Израиля дороже, чем предполагалось изначально. Военная операция в секторе Газа создаёт огромную нагрузку на бюджет Израиля.

Уточняется, что дефицит бюджета израильского государства в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с годом ранее.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять миру по ситуации в Газе.