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Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять миру по ситуации в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны продолжать защищать себя, даже если этому будет противостоять весь мир.

«Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля защищать самого себя», — приводит газета The Times of Israel его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет противостоять всему миру, если это будет необходимо.

Ранее радиостанция KAN передавала, что администрация президента США Джо Байдена просит израильского премьера разъяснить его заявления о том, что Израиль оставит за собой контроль за безопасностью в секторе Газа.

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