KAN: США просят Нетаньяху разъяснить его слова о контроле безопасности в Газе

Администрация президента США Джо Байдена просит израильского премьера Биньямина Нетаньяху разъяснить его заявления о том, что Израиль оставит за собой контроль за безопасностью в секторе Газа.

Как отмечает израильская вещательная компания KAN, такие заявления Нетаньяху повторялись в последние дни несколько раз, в том числе 11 ноября.

Американская администрация теперь просит Израиль объяснить, что означает «контроль безопасности» в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху ранее утверждал, что не согласится отдать контроль над безопасностью в секторе Газа ни при каких обстоятельствах после демилитаризации анклава.

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Вашингтон выступает за объединение сектора Газа и Западного берега под управлением Палестины. Вместе с этим он заявил, что Израилю нужно предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения Газы.