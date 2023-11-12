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KAN: США просят Нетаньяху разъяснить его слова о контроле безопасности в Газе

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Администрация президента США Джо Байдена просит израильского премьера Биньямина Нетаньяху разъяснить его заявления о том, что Израиль оставит за собой контроль за безопасностью в секторе Газа.

Как отмечает израильская вещательная компания KAN, такие заявления Нетаньяху повторялись в последние дни несколько раз, в том числе 11 ноября.

Американская администрация теперь просит Израиль объяснить, что означает «контроль безопасности» в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху ранее утверждал, что не согласится отдать контроль над безопасностью в секторе Газа ни при каких обстоятельствах после демилитаризации анклава.

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Вашингтон выступает за объединение сектора Газа и Западного берега под управлением Палестины. Вместе с этим он заявил, что Израилю нужно предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения Газы.

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