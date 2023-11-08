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Блинкен поддержал объединение Газы и Западного берега под управлением Палестины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает за объединение сектора Газа и Западного берега под управлением Палестины.
Блинкен поддержал объединение Газы и Западного берега под управлением Палестины
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны также работать над утвердительными элементами для прочного мира», — сказал он.

По словам Блинкена, они должны подразумевать палестинские голоса и желания в центре пост-конфликтного управления сектором Газа, а также включать объединение сектора Газа с Западным берегом под управлением Палестины.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.

3 ноября пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях ещё более обострилось.

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