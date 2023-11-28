Варшава попросила Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

Польша попросила Украину отменить регистрацию большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию ЕС порожними.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство инфраструктуры Польши.

Как отмечается в материале, министр Анджей Адамчик попросил украинские власти исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспорта, возвращающегося с Украины на территорию Евросоюза без груза как минимум на двух пограничных пунктах.

Так, одной из причин протестов перевозчиков в Польше стало введение Киевом системы электронной очереди. Из-за этого значительно выросло время ожидания пересечения украинско-европейской границы автомобилями из Евросоюза, которые возвращаются с Украины без груза.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе двух стран.