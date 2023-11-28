RT в Telegram
Подпишись

Варшава попросила Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

Короткая ссылка
Польша попросила Украину отменить регистрацию большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию ЕС порожними.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство инфраструктуры Польши.

Как отмечается в материале, министр Анджей Адамчик попросил украинские власти исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспорта, возвращающегося с Украины на территорию Евросоюза без груза как минимум на двух пограничных пунктах.

Так, одной из причин протестов перевозчиков в Польше стало введение Киевом системы электронной очереди. Из-за этого значительно выросло время ожидания пересечения украинско-европейской границы автомобилями из Евросоюза, которые возвращаются с Украины без груза.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить